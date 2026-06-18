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18:56, 18 июня 2026Моя страна

Россияне полюбили отдых «все включено» в одном из регионов

Россияне полюбили отдых «все включено» в Анапе и Витязево
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские туристы, предпочитающие отдых по системе «все включено», полюбили поездки в один из регионов страны — речь идет о Краснодарском крае. Об этом говорится в совместном исследовании девелопера «Аструм Групп» и сервиса бронирования OneTwoTrip, материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что число бронирований туров в Краснодарский край летом 2026-го увеличилось на 139 процентов по сравнению с прошлым годом. Также возросла и средняя продолжительность отдыха — шесть дней вместо прежних пяти. При этом туристы стали чаще выбирать более дорогие форматы размещения — средний чек за ночь достиг 15,5 тысячи рублей.

На Анапу приходится 45,3 процента заказов, на Витязево — 22,1 процента, на Лоо — 10,5 процента. Возрос интерес и к Сукко и Нижней Беранде.

«Популярность формата “все включено” внутри страны закономерно растет: российские туристы все чаще ищут на отечественных курортах тот уровень комфорта, к которому привыкли за рубежом. Мы видим, что путешественники готовы платить больше за качественный сервис, о чем свидетельствует рост среднего чека за сутки», — рассказала руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.

Ранее стало известно, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск внутри страны в 2026 году.

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