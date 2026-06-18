Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:19, 18 июня 2026Силовые структуры

Россиянин сжег 13 машин из-за пошедшей не по плану мести

Жителю Перми дали срок за 13 сожженных из мести автомобилей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: hodim / Shutterstock / Fotodom

В Перми местного жителя приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима по делу о поджоге автомобилей в микрорайоне Парковый. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденный, испытывая сильную личную неприязнь к знакомому, решил сжечь его Mercedes, но ошибся автомобилем. Кроме того, реализация мести пошла не по плану: пламя перекинулось на соседние автомобили, вскоре огнем были охвачены все соседние машины. Всего из-за действий поджигателя сгорели 13 автомобилей, ущерб оценили в 13 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге уголовник захотел отомстить бывшей возлюбленной и попытался заживо сжечь ее в квартире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    Российский генерал призвал усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву

    Сценаристу сериала «Счастливы вместе» огласили приговор за 50 ударов ножом

    Собчак причислила себя к милфам и обратилась к Диброву с просьбой

    Получившая травму Бузова потребует компенсацию от укладчиков плитки

    В Кремле высказались об успехах России и США по урегулированию конфликта на Украине

    В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

    Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Россиянам назвали главные опасности съемки беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok