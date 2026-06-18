Россиянин сжег 13 машин из-за пошедшей не по плану мести

Жителю Перми дали срок за 13 сожженных из мести автомобилей

В Перми местного жителя приговорили к трем с половиной годам колонии строгого режима по делу о поджоге автомобилей в микрорайоне Парковый. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, осужденный, испытывая сильную личную неприязнь к знакомому, решил сжечь его Mercedes, но ошибся автомобилем. Кроме того, реализация мести пошла не по плану: пламя перекинулось на соседние автомобили, вскоре огнем были охвачены все соседние машины. Всего из-за действий поджигателя сгорели 13 автомобилей, ущерб оценили в 13 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге уголовник захотел отомстить бывшей возлюбленной и попытался заживо сжечь ее в квартире.

