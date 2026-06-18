Россиянина осудили за избиение женщины молотком и изнасилование

В Калининградской области осудили мужчину за изнасилование и попытку убийства

В Калининградской области осудили мужчину за изнасилование и попытку расправы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда региона.

Он признан виновным по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Как установил суд, вечером 15 марта 2025 года 37-летний мужчина, находясь в квартире на улице Суворова со знакомой, удерживал ее за волосы, бил и угрожал расправой в случае сопротивления. Он также совершил в отношении нее действия сексуального характера. Когда она перестала выполнять его требования, злоумышленник стал наносить ей удары молотком по голове и телу. Пострадавшая выжила, благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Мужчина частично признал вину, но заявил, что не помнит происходящего. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы и взыскал 1,5 миллиона рублей в пользу пострадавшей в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что россиянин спрятал изнасилованную женщину в подполе своего дома.