Российская школьница пострадала из-за найденной на улице гранаты

В Липецкой области школьница нашла гранату и пострадала от взрыва

В Липецкой области при детонации ручной гранаты пострадала 13-летняя школьница. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, девочка нашла гранату на улице и принесла домой. Там она попыталась извлечь кольцо из чеки, что привело к срабатыванию механизма и последующему взрыву. Прибывшие медики оказали пострадавшей помощь. У девочки тяжелая травма левой кисти и множественные ожоги конечностей. Врачи пытаются спасти кисть ребенка. Пострадавшая в реанимации областной больницы.

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