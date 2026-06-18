RT: Российский боец СВО пережил два прилета ракет Storm Shadow

Российский боец с позывным Фанни пережил два прилета ракет Storm Shadow в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует RT.

Атака произошла в Светлодарске Донецкой Народной Республики (ДНР). После прилета первой ракеты в здании, где находился боец, погас свет, начали падать потолок и стены.

«Мы кое-как оттуда выбрались. Все было как в замедленной съемке», — описал пережитое Фанни.

По его словам, вторая выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракета не долетела буквально 10 метров до места, где он находился с сослуживцами. «И когда ты осознаешь, что вторая ракета могла долететь, это страшно. Обычно такие ракеты поражают цель», — добавил боец.

Он получил ранение, но отказался от эвакуации. «Перемотался и пошел дальше выполнять боевую задачу», — сказал Фанни.

Боец рассказал, что уже на следующий день со своим будущим командиром отправился выполнять задание в лесопосадку. Под минометным обстрелом им удалось произвести эвакуацию раненого российского солдата.

Фанни также вспомнил, что пережил разрыв кассетной бомбы при возвращении с боевой задачи под Часовым Яром. Тогда он впервые впал в ступор. «В какой-то момент я просто лег и пополз к дереву, где просто стал ждать разрывов от кассетных бомб. Как вдруг меня хватают за бронежилет, мол, бежим. И я сразу же включаюсь», — заключил он.

Своим ангелом-хранителем военный называет супругу.

Ранее сообщалось, как российские бойцы СВО вызвали на себя огонь, чтобы выявить позиции ВСУ. Им удалось успешно завершить задачу и вычислить долговременную огневую точку противника.