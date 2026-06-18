Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:14, 18 июня 2026Силовые структуры

Российский пенсионер получил 13 лет колонии за перевод девяти тысяч рублей на счет ВСУ

В Запорожской области осудили пенсионера по делу о госизмене за перевод денег ВСУ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Запорожской области осудили пенсионера по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, 72-летний мужчина, получивший гражданство РФ в июне 2023 года, в ноябре того же года начал переводить деньги ВСУ через мобильное приложение украинского банка. Всего он совершил 27 переводов на сумму 9315 рублей.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 14 лет колонии за перевод денежных средств на украинские банковские карты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жестокости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Власти заявили о штатной работе московских автозаправок

    Вице-президент США назвал себя конспирологом из-за дела Эпштейна

    Российская пенсионерка спасла свои деньги одним решением

    Мужчин предупредили о неочевидных симптомах рака простаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok