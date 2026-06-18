Российский пенсионер получил 13 лет колонии за перевод девяти тысяч рублей на счет ВСУ

В Запорожской области осудили пенсионера по делу о госизмене за перевод денег ВСУ

В Запорожской области осудили пенсионера по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Как установил суд, 72-летний мужчина, получивший гражданство РФ в июне 2023 года, в ноябре того же года начал переводить деньги ВСУ через мобильное приложение украинского банка. Всего он совершил 27 переводов на сумму 9315 рублей.

Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что россиянка получила 14 лет колонии за перевод денежных средств на украинские банковские карты.