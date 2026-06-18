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11:28, 18 июня 2026Силовые структуры

Российскую судью заподозрили в вынесении постановления за скидку на квартиру

Судью из Краснодара Якубовскую заподозрили в вынесении постановления за деньги
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Судья Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Екатерина Якубовская подозревается в вынесении постановления за вознаграждение от застройщика. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, судью хотели назначить на вышестоящую должность, однако во время проверки появилась информация, что она могла вынести постановление ради имущественной выгоды. Так, сразу после вынесения решения судья заключила договор купли-продажи квартиры в элитном жилом комплексе Краснодара.

Согласно договору, квартира площадью 130 квадратных метров обошлась Якубовской в 16 миллионов рублей. Это в пять раз ниже рыночной стоимости. Как «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда России, инициирована подача антикоррупционного иска в отношении судьи.

Ранее сообщалось, что задержанного миллиардера Илью Трабера проверяют на причастность к махинациям.

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