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10:14, 18 июня 2026Силовые структуры

Следствие допустило появление новых эпизодов в деле миллиардера Трабера

Задержанного миллиардера Илью Трабера проверяют на причастность к махинациям
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Следователи проверяют причастность 75-летнего миллиардера Ильи Трабера, задержанного за организацию заказной расправы, к другим преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, речь идет о финансовых махинациях и отмывании денег.

О задержании Трабера стало известно в среду, 17 июня. Ему предъявлено обвинение в расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году. Следствие полагает, что бизнесмен из Санкт-Петербурга мог быть заказчиком преступления. Его доставили в Москву для проведения следственных действий.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил мужчину под стражу на два месяца.

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