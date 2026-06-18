Следствие допустило появление новых эпизодов в деле миллиардера Трабера

Задержанного миллиардера Илью Трабера проверяют на причастность к махинациям

Следователи проверяют причастность 75-летнего миллиардера Ильи Трабера, задержанного за организацию заказной расправы, к другим преступлениям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, речь идет о финансовых махинациях и отмывании денег.

О задержании Трабера стало известно в среду, 17 июня. Ему предъявлено обвинение в расправе над выборгским депутатом Александром Петровым в 2020 году. Следствие полагает, что бизнесмен из Санкт-Петербурга мог быть заказчиком преступления. Его доставили в Москву для проведения следственных действий.

Ранее Басманный районный суд Москвы отправил мужчину под стражу на два месяца.

