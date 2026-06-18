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12:26, 18 июня 2026Россия

Священник раскрыл связанное со смертью предубеждение

Священник Береговой попросил верующих не относиться к вещам умершего предосудительно
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Никакого церковного запрета на ношение вещей умерших и пользование ими не существует. Об этом заявил RT православный священник Владислав Береговой.

По словам священнослужителя, обычно люди спокойно пользуются каким-то имуществом покойного и сомнений на этот счет у них не появляется.

«Если у тебя после дедушки осталась куча брендовой одежды, то никто на помойку это не выносит... Никто не спрашивает про квартиры, но тем не менее возникает вопрос про какие-то старые платки, платье заношенное, ботинки — вдруг этот вопрос резко сакрализируется», — указал он.

При этом Береговой дал совет окропить вещь святой водой, если что-то смущает, а также освятить дом или квартиру, доставшиеся в наследство. При этом освящение жилья связано не с умершими, а с тем, чтобы благословить живущих там сейчас.

Верующий в принципе не станет относиться к вещам умершего предосудительно, заключил священник.

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