Россиянкам дали связанный с макияжем совет по посещению храмов

Общественник Иванов: Женщинам не стоит приходить в храм с ярким макияжем

Женщинам можно приходить в церковь с макияжем, однако он должен быть максимально естественным и неброским, объяснил председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил, что яркая косметика отвлекает от молитвы и может стать причиной соблазна для окружающих.

«Церковь не запрещает женщине выглядеть опрятно, ведь мы идем в дом Божий. Однако макияж не должен быть вызывающим. Яркая помада, густо подведенные глаза, тонны тонального крема — это отвлекает от молитвы и саму женщину, и окружающих. Люди могут смотреть не на иконы, а на нее, соблазняться, осуждать — и это уже грех», — пояснил Иванов.

Он сформулировал два главных правила. Первое: макияж должен быть незаметным, лучше всего вообще обойтись без него или ограничиться легким тоном и гигиенической помадой. Второе: целовать иконы, крест и руку священника с ярко накрашенными губами нельзя — помада оставляет следы на святынях, что неуважительно. Перед прикладыванием к иконам помаду лучше стереть.

Особые рекомендации касаются причастия и исповеди. В день причастия от косметики лучше воздержаться вовсе, особенно от помады, поскольку губы будут соприкасаться с чашей, обратил внимание Иванов. Перед исповедью, по его словам, краситься также не стоит — когда человек кается в грехах, ему не до украшений.

