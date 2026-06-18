Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:30, 18 июня 2026Экономика

Стало известно о новых пошлинах Трампа

Bloomberg: В Белом доме пообещали ввести более устойчивые импортные пошлины
Вячеслав Агапов
СюжетПошлины США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Поступления в бюджет от импортных пошлин, которые вводил президент США Дональд Трамп, стали утекать быстрее, чем приходят. Поэтому в Белом доме пообещали ввести более устойчивые тарифы, стало известно Bloomberg.

В мае импортерам возместили почти 22 миллиарда долларов в виде незаконно взысканных пошлин. В конце июля истекает срок действия временной 10-процентной пошлины на импорт, введенной Трампом сразу после того, как Верховный суд отменил предыдущие тарифы, но в администрации обещают восстановить поступления в бюджет.

«Если эти новые сборы будут введены в соответствии с ожиданиями, средняя ставка тарифов в США вырастет на 0,6 процентного пункта по сравнению с нынешним уровнем и составит около 11 процентов», — заявили Николь Гортон-Карателли и Крис Кеннеди из Bloomberg Economics. Это ниже показателя в 13,5 процента, который был в период действия взаимных тарифов Трампа, но ожидается, что несколько других разрабатываемых законопроектов дадут президенту новые полномочия в области тарифов.

Совершенно неясно, нашла ли администрация новый надежный способ введения «универсальных» тарифов, к которым стремится президент в рамках своей более широкой стратегии реиндустриализации, отметил вице-президент по вопросам экономической политики в Двухпартийном политическом центре Шай Акабас.

В начале июня в администрации президента США Дональда Трампа задумались о введении дополнительных пошлин в 10 или 12,5 процента на импорт из 60 государств, которые Вашингтон обвинил в неспособности ограничить торговлю товарами, произведенными с использованием принудительного труда. 10-процентные тарифы коснутся Канады, Эквадора, стран Европейского союза, Индонезии, Мексики, Пакистана, Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Сальвадора, Гватемалы, Малайзии, Тайваня и Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    Российский генерал призвал усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву

    Сценаристу сериала «Счастливы вместе» огласили приговор за 50 ударов ножом

    Собчак причислила себя к милфам и обратилась к Диброву с просьбой

    Получившая травму Бузова потребует компенсацию от укладчиков плитки

    В Кремле высказались об успехах России и США по урегулированию конфликта на Украине

    В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

    Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Россиянам назвали главные опасности съемки беспилотников ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok