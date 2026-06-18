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23:03, 18 июня 2026Россия

Стало известно о взлете бомбардировщиков Ту-22М3

ВС России подняли в воздух 4 бомбардировщика Ту-22М3
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России подняли в воздух четыре бомбардировщика Ту-22М3. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Цель вылета неизвестна, но эти бомбардировщики потенциально являются носителями ракет Х-22 и Х-32», — говорится в сообщении.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» заявил, что ВС России следует нанести такой удар по Украине, который бы предотвратил все террористические действия со стороны Вооруженных сил Украины.

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