Сценаристу «Счастливы вместе» запросили срок за расправу над участником «Дома-2»

Прокурор запросил 9 лет для сценариста «Счастливы вместе» по обвинению в убийстве

Прокурор запросил срок для сценариста сериала «Счастливы вместе» Станислава Берестового, которого присяжные признали виновным в расправе над бывшим участником телепроекта «Дом-2» Дмитрием Лукиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента из зала суда.

Берестового попросили приговорить к девяти годам колонии строгого режима. При этом прокурор потребовал у суда квалифицировать действия подсудимого именно по статье 105 УК РФ («Убийство»), тогда как присяжные признали его виновным по статье о самообороне.

Лукина не стало в ночь на 14 апреля 2025 года. Он пришел в гости к Берестовому и во время застолья попросил в долг 50 тысяч рублей. Получив отказ, экс-участник «Дома-2» взбесился и напал на друга с ножом. В ответ сценарист тоже взялся за нож и хаотично нанес нападавшему не менее 50 ударов. Осознав содеянное, он вызвал полицию и скорую. В результате случившегося Лукин не выжил, а Берестовому потребовалась помощь врачей.

