Суд вынес приговор москвичке за скучавшего наедине с собой сына

РИА Новости: В Москве мать сидящего на подоконнике 13 этажа ребенка получила штраф

В Москве назначили штраф матери ребенка, который свесил ноги на подоконнике 13 этажа, когда остался один в квартире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Уточняется, что ребенка дошкольного возраста, устроившего опасные игры на высоте, заметила женщина из соседнего дома. Она вызвала правоохранителей. Прибывшие на место патрульные даже не вскрыли замок, поскольку дверь в жилище оказалась открыта, при этом никого из взрослых дома не было.

В тот день отец ребенка ушел в строительный магазин, а у матери появились неотложные дела. Женщина оставила сыну телефон с играми, закрыла все окна и входную дверь на нижний замок, после чего уехала, говорится в материалах. Сам мальчик рассказал полицейским, что из-за игр телефон разрядился, ему стало скучно, тогда он решил посидеть на подоконнике.

Мать мальчика поставили на профилактический учет, привлекли к административной ответственности за неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию. После этого в отношении нее возбудили и уголовное дело по статье об оставлении в опасности. Женщина полностью признала вину.

По словам москвички, она не могла подумать, что малыш способен своими силами открыть окно и забраться на подоконник. Когда органы опеки на время забрали мальчика в реабилитационный центр, женщина каждый день приезжала к нему и привозила гостинцы, рассказывала она.

Суд убедился, члены семьи не страдают от зависимостей и психических расстройств, поэтому приговорил фигурантку к штрафу. Его сумма не уточняется, но статья предусматривает санкцию в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или другого дохода обвиняемого за полгода.

Ранее на Урале оштрафовали мать, издевавшуюся над годовалым сыном. Ребенок спал под столом на куртке и одеяле, нерегулярно питался и не гулял на свежем воздухе.