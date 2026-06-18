New York Post: Минималистичные свадебные платья в стиле 90-х стали трендом

Свадебные платья в стиле 1990-х стали трендом в 2026 году. Об этом сообщает New York Post.

1990-е годы остаются культовой эпохой, которая переживает мощный подъем, отметила директор по мерчандайзингу в элитном салоне Kleinfeld Bridal Дороти Сильвер. Так, в свадебной сфере вновь оказались популярны минималистичные наряды. По словам владельца ателье Mark Ingram Atelier, дизайнера Марка Ингрэма, в настоящее время невесты выбирают более простые или фактурные ткани, такие как плотный микадо, фай и тафта, и отказываются от объемных аппликаций по всей поверхности одежды.

«Минималистичное платье, безусловно, может быть очень разным, — говорит основатель и стилист бренда Bisou Bride Кеннеди Шмидт, — но основной акцент делается на чистых линиях, высококачественной ткани и отсутствии тяжелого декора. Даже бальное платье может быть абсолютно минималистичным, если в центре внимания остается силуэт и архитектурная драпировка, а не кружево или бисер».

При этом дизайнер Элизабет Филлмор заявила, что возвращение к минимализму 90-х также отражает то, как изменились сами свадьбы. В данный момент влюбленные отдают предпочтение небольшим церемониям и камерным приемам в ресторанах.

Ранее в июне сообщалось, что популярные в 1990-х годах купальники вновь стали трендом летом 2026 года.