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18:40, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Такер Карлсон усомнился в существовании ядерной программы Ирана

Журналист Карлсон: Доказательств того, что Иран собирался создать ядерное оружие, нет
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Журналист Такер Карлсон обратил внимание на отсутствие доказательств того, что Иран собирался создать ядерное оружие, как утверждали США и Израиль. В существовании доказательств этого он усомнился в авторской программе, запись доступна на его сайте.

«Действительно ли Иран собирался создать ядерное оружие? Доказательств этому нет. Более того, существует множество косвенных указаний на то, что до настоящего времени они этого не делали. Займутся ли они этим сейчас? Конечно», — сказал журналист о ядерной программе Ирана.

Карлсон отметил, что Соединенные Штаты не нападают на страны, у которых действительно есть ядерное оружие. В качестве примера Карлсон привел Северную Корею. Журналист в шутку добавил, что Вашингтон с уважением относится к лидеру КНДР Ким Чен Ыну, «хоть он и очень невысокого роста».

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля и США против Ирана предотвратила ядерную угрозу, исходившую от страны. По словам главы Израиля, Иран «стремительно мчался к ядерному оружию».

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