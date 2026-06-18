Турист потерял сознание во время подводного плавания у острова в Азии и не выжил

The Star: Немецкий турист потерял сознание во время плавания в Малайзии и не выжил

Немецкий турист внезапно потерял сознание во время подводного плавания в Азии и не выжил. Об этом пишет портал The Star.

Уточняется, что трагедия произошла в среду, 17 июня, у острова Пулау Сакар в Малайзии. Спутник 78-летнего Кеннета Рэя Крауса оказал ему первую помощь, проведя сердечно-легочную реанимацию на месте происшествия. После этого его срочно доставили на берег и отвезли в местную больницу.

Врачи не смогли спасти жизнь иностранца и констатировали его кончину. Причина потери сознания туристом пока не установлена.

В марте отдыхавшего на Филиппинах россиянина, который решил утром искупаться в океане, унесло сильным течением. Мужчина и спасатель, который бросился ему на помощь, не выжили.