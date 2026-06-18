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17:05, 18 июня 2026Путешествия

Туристку с травмой ноги эвакуировали на вертолете с горы в России

Туристку с травмой ноги эвакуировали на вертолете с горы в Карачаево-Черкесии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Туристку с травмой ноги эвакуировали на вертолете Ми-8 МЧС с горы в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Уточняется, что спасателям Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В. М. Дзераева пришлось вызволять пострадавшую в ночь на 18 июня. Лагерь группы находился на высоте 1,8 тысячи метров. Добираться туда пришлось в сложных погодных условиях.

Туристку доставили в город Черкесск. О ее состоянии не сообщается.

Ранее в июне спасатели МЧС эвакуировали семейную пару туристов, которые отправились в поход в горы Сочи. Мужчина повис на самостраховочных усах и не смог продолжить маршрут.

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