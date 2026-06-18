Туристы пожаловались на «медузное желе» на берегах Черного и Азовского морей

Массовые скопления медуз образовались в акваториях Черного и Азовского морей

Массовые скопления медуз образовались в акваториях Черного и Азовского морей — они жалят отдыхающих и загрязняют берег. Об этом пишет Baza.

По данным издания, туристы пожаловались на «медузное» желе в районе поселка Курортное и в селе Прибрежное в Крыму, а также на курорте Лазаревское в Краснодарском крае. Собеседники издания отметили, что в 2026 году медузы появились на два месяца раньше — обычно всплеск их численности наблюдается в середине июля — начале августа.

Как пишет источник, в Азовском море такая ситуация возникла из-за роста солености воды. Если в середине 2000-х этот показатель был около 9 процентов, то к 2024-му он увеличился примерно до 15 процентов. Высокая соленость и прогретая вода — идеальные условия для активного размножения и роста медуз. Тем временем в Черном море прибрежное нашествие беспозвоночных образовалось из-за обилия кормовой базы и усиления течений.

Ранее россиян предупредили о нашествии опасных для жизни морских обитателей на индонезийском острове Бали. В их числе — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов.