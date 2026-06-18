У звезды «Фабрики звезд» нашли недвижимость на 100 миллионов рублей

«Звездач»: Певец Соколовский владеет квартирой в «Москва-Сити» и загородным домом

У звезды реалити-шоу «Фабрика звезд» Влада Соколовского нашли недвижимость более чем на 100 миллионов рублей. Об этом стало известно Telegram-каналу «Звездач».

Речь идет о загородном доме в Подмосковье и квартире в одном из небоскребов «Москва-Сити». Первый объект площадью 120 квадратных метров расположен в окружении леса. Среди его особенностей — просторная гостиная, объединенная с кухней и столовой, а также пятиметровые потолки и панорамные окна с видом на деревья. По оценкам риелторов, такое жилье может стоить более восьми миллионов рублей.

Что касается квартиры в столице, она находится на одном из верхних этажей комплекса с панорамным видом на город. Ее площадь — 145 «квадратов». Отмечается, что покупка жилья подобного метража в «Москва-Сити» на данный момент в зависимости от башни, отделки и этажа обойдется приблизительно в 80-150 миллионов рублей. Стоимость аренды схожих объектов стартует от нескольких сотен тысяч рублей в месяц.

Помимо этого, в июне Соколовский рассказал, что семья приобрела еще одну недвижимость. Раскрывать информацию о ее местоположении и стоимость артист не стал — лишь подчеркнул, что новая покупка не заменит уже имеющиеся активы. Он также проигнорировал вопрос журналистов о том, может ли это жилье находиться за границей.

Ранее сообщалось, что еще один бывший участник «Фабрики звезд», Прохор Шаляпин, имеет в собственности недвижимость общей стоимостью более чем 150 миллионов рублей.