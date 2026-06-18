Украина в результате обмена получила в 15 раз больше тел бойцов

ГУР Украины сообщило о получении Киевом 522 тел украинских бойцов

Киев в результате обмена получил 522 тела бойцов, что в 15 раз больше тел российских военных, переданных Украиной Москве. Результаты обмена в Telegram подтвердила пресс-служба Координационного штаба по военнопленным Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

«По результатам проведенных репатриационных мероприятий на Украину были возвращены тела 522 [бойцов]», — говорится в публикации.

При этом, как сообщил военный корреспондент Александр Коц, Москва, в свою очередь, получила 33 тела российских бойцов.

Последний обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной прошел в середине мая. Тогда, по данным RT, Москва получила 41 тело, а Киеву передали 526.