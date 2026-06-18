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13:22, 18 июня 2026Россия

Украинский дрон ударил по автомобилю с матерью и детьми в российском приграничном регионе

Дрон ВСУ ударил по автомобилю в Брянской области, где находились мать с дочерьми
Майя Назарова

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю в селе Чуровичи в Брянской области, где находились мать с двумя дочерьми 10 и 11 лет. Об атаке сообщил в Telegram-канале исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Егор Ковальчук.

Он отметил, что дети получили ранения. По данным Ковальчука, одна из пострадавших девочек находится в тяжелом состоянии. Врачи начали оказывать несовершеннолетним всю необходимую помощь.

Врио брянского губернатора рассказал, что беспилотник целенаправленно преследовал машину. Женщина пыталась уйти от удара, но безуспешно.

К спасению девочек подключили лучших медицинских специалистов, заверил Ковальчук. Он пообещал держать ситуацию на контроле.

Ранее сообщалось о пятичасовой массированной атаке ВСУ на российские регионы.

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