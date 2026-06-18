В аэропортах Москвы задержали и отменили более 260 рейсов из-за атаки БПЛА

В четырех аэропортах Москвы задержали и отменили более 260 рейсов из-за атаки БПЛА

В четырех столичных аэропортах задержали и отменили более 260 рейсов из-за массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву в ночь на 18 июня. Об этом сообщает Baza.

Так, во Внуково на вылет задержан 31 рейс, а 3 — отменены. На прилет задержаны 3 самолета, еще 5 рейсов отменены. В Шереметьево на вылет задержаны 67 рейсов, а на прилет — около 98. В Домодедово прилетят позже 27 лайнеров, а один рейс был отменен. На вылет задержаны 12 рейсов, а отменены еще 2. В Жуковском на вылет один рейс отменен, а на прилет задержаны шесть.

Из-за происходящего авиакомпании попросили пассажиров отмененных рейсов не приезжать в воздушные гавани и оформлять возврат или обмен билетов дистанционно.

Утром в четверг, 18 июня, все четыре аэропорта Москвы — Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский — временно прекратили работу. Такие меры приняли для обеспечения безопасности полетов.

