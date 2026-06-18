В Европе задумались о пересмотре решения по выданным россиянам шенгенским визам

ТАСС: Страны ЕС задумались о пересмотре решения по выданным россиянам шенгенским визам

Страны Евросоюза (ЕС) начали задумываться о пересмотре решения по уже выданным россиянам шенгенским визам и видам на жительство (ВНЖ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Собеседник агентства уточнил, что идея обсуждается с марта-апреля, однако согласовать подобную инициативу государства — члены ЕС пока не смогли. По данным источника, речь идет о том, чтобы пересматривать решения в отношении соотечественников, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или, наоборот, не поддерживают местный политический курс.

Официальным обоснованием для таких мер могут стать «соображения безопасности», пояснил спикер.

Ранее руководитель отдела по связям с общественностью компании «Интурист» Дарья Домостроева заявила, что массовый турист из России совсем перестал посещать Европу. По ее словам, людям сложно дождаться свободного слота на оформление документов для поездок в страны Шенгенской зоны.