В Иране раскрыли детали меморандума с Вашинтоном

IRNA: Иран и США обязались уважать суверенитет друг друга

В Иране раскрыли детали меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В частности, Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Также стороны приняли решение воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Уточняется, что окончательное соглашение должно быть принято в течение максимум 60 дней с возможностью продления по обоюдному согласию сторон.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в тексте соглашения между Ираном и США используются расплывчатые формулировки, которые рассчитаны на создание более благоприятной обстановки на предстоящих технических личных переговорах.