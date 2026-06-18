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00:22, 18 июня 2026Мир

В Иране раскрыли детали меморандума с Вашинтоном

IRNA: Иран и США обязались уважать суверенитет друг друга
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

В Иране раскрыли детали меморандума, подписанного Тегераном и Вашингтоном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В частности, Иран и США обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга. Также стороны приняли решение воздерживаться от вмешательства во внутренние дела друг друга. Соединенные Штаты обязуются вывести войска из прилегающих к Ирану районов в течение 30 дней после подписания меморандума. В свою очередь, Иран обязуется не брать плату с судов за проход через Ормузский пролив.

Уточняется, что окончательное соглашение должно быть принято в течение максимум 60 дней с возможностью продления по обоюдному согласию сторон.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в тексте соглашения между Ираном и США используются расплывчатые формулировки, которые рассчитаны на создание более благоприятной обстановки на предстоящих технических личных переговорах.

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