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16:19, 18 июня 2026Мир

В Кремле высказались об успехах России и США по урегулированию конфликта на Украине

Ушаков: Дипломатических успехов РФ и США в урегулировании конфликта на Украине пока нет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дипломатические успехи России и США в мирном урегулировании конфликта на Украине пока отсутствуют. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«Пока никаких успехов нет», — ответил он журналистам.

Юрий Ушаков также сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены посетить Россию в ближайшее время.

Ранее политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский заявил, что Россия и США могут скоро провести новый раунд переговоров, так как Вашингтон постепенно завершает свое участие в иранском конфликте. Он отметил, что президент США Дональд Трамп параллельно ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом, поэтому необходимо ожидать новых контактов с обеими сторонами.

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