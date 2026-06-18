В Москве простились с Татьяной Плетневой

В Москве простились с актрисой сериалов «Кухня» и «Реальные пацаны» Татьяной Плетневой

В Москве простились с актрисой Татьяной Плетневой, известной по эпизодическим ролям во многих известных проектах на телевидении и в кино. Об этом сообщает StarHit.

Сообщается, что гражданская панихида прошла в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. Похороны состоялись на Ново-Богородском кладбище столицы. На траурной церемонии заметили актеров Евгения Кисляка, Влада Дунаева, а также звезду «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина.

В фильмографии Плетневой почти две сотни работ. Среди самых знаковых проектов — «Кухня», «Реальные пацаны», «Ералаш», «Кибердеревня», «Жуки», «Склифосовский» и другие.

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