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20:48, 18 июня 2026Культура

В Москве простились с Татьяной Плетневой

В Москве простились с актрисой сериалов «Кухня» и «Реальные пацаны» Татьяной Плетневой
Андрей Шеньшаков

Кадр: Артём Устюжанин / msk1.ru

В Москве простились с актрисой Татьяной Плетневой, известной по эпизодическим ролям во многих известных проектах на телевидении и в кино. Об этом сообщает StarHit.

Сообщается, что гражданская панихида прошла в ритуальном зале морга ГКБ № 36 имени Иноземцева. Похороны состоялись на Ново-Богородском кладбище столицы. На траурной церемонии заметили актеров Евгения Кисляка, Влада Дунаева, а также звезду «Битвы экстрасенсов» Никиту Турчина.

В фильмографии Плетневой почти две сотни работ. Среди самых знаковых проектов — «Кухня», «Реальные пацаны», «Ералаш», «Кибердеревня», «Жуки», «Склифосовский» и другие.

Ранее стали известны подробности смерти Людмилы Чурсиной. Народная артистка СССР ушла из жизни из-за хронического заболевания.

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