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12:14, 18 июня 2026Экономика

В Москве стали реже продавать квартиры со скидками

«Инком-Недвижимость»: В Москве сократилась доля продающихся со скидкой квартир
Александра Качан (Редактор)

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

На вторичном рынке недвижимости Москвы снизилась доля квартир, продающихся со скидкой. Показатель упал на 22 п.п., об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-Недвижимость».

На данный момент доля лотов в продаже с дисконтом составляет 61 процент против 83 процентов годом ранее. Эксперты связывают сокращение с ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и дефицитом ликвидного предложения. Также снизился размер средней скидки — с 5-6 процентов до 4,8 процента.

Управляющий директор отделения «На Николоямской» агентства недвижимости «Миэль» Юлия Антясова отметила, что если на рынке встречаются предложения со скидкой на уровне 10 процентов, это связано с юридическими сложностями вокруг объекта. Владелец агентства «Вишня» Сергей Вишняков добавил, что дисконт выше 15 процентов делают в том случае, если есть проблемы с узакониванием перепланировки жилья или жильцами, которых придется выписывать из квартиры через суд.

Ранее риелтор Константин Апрелев объяснил, почему в России выросло число новостроек со срывом срока сдачи. По его словам, это связано с падением спроса.

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