В Москве стали реже продавать квартиры со скидками

На вторичном рынке недвижимости Москвы снизилась доля квартир, продающихся со скидкой. Показатель упал на 22 п.п., об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные риелторской компании «Инком-Недвижимость».
На данный момент доля лотов в продаже с дисконтом составляет 61 процент против 83 процентов годом ранее. Эксперты связывают сокращение с ростом спроса на фоне снижения ключевой ставки и дефицитом ликвидного предложения. Также снизился размер средней скидки — с 5-6 процентов до 4,8 процента.
Управляющий директор отделения «На Николоямской» агентства недвижимости «Миэль» Юлия Антясова отметила, что если на рынке встречаются предложения со скидкой на уровне 10 процентов, это связано с юридическими сложностями вокруг объекта. Владелец агентства «Вишня» Сергей Вишняков добавил, что дисконт выше 15 процентов делают в том случае, если есть проблемы с узакониванием перепланировки жилья или жильцами, которых придется выписывать из квартиры через суд.
Ранее риелтор Константин Апрелев объяснил, почему в России выросло число новостроек со срывом срока сдачи. По его словам, это связано с падением спроса.