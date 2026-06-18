В России ответили на вопрос о возможном месте проведения переговоров по Украине

Прежде чем определяться с местом проведения переговоров по Украине, надо понять, хотят ли их на Западе и в Киеве, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».
Я считаю, что прежде чем определяться с местом проведения, надо понять, хотят ли действительно серьезных переговоров наши западные бывшие партнеры, ныне противники, и украинцы
«Обсуждать место, не обсуждая и не задумываясь над существом позиций, опрометчиво. Это пустая трата времени. Поэтому важно определиться с намерениями по проведению серьезных переговоров. Место, я думаю, можно будет подобрать. Для этого очень много стран третьего мира», — высказался Карасин.
Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве сообщил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
Дипломат добавил, что Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол.