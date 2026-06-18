Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:01, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России ответили на вопрос о возможном месте проведения переговоров по Украине

Карасин: Прежде чем определяться с местом для переговоров, надо понять, хочет ли их Киев
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Прежде чем определяться с местом проведения переговоров по Украине, надо понять, хотят ли их на Западе и в Киеве, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Я считаю, что прежде чем определяться с местом проведения, надо понять, хотят ли действительно серьезных переговоров наши западные бывшие партнеры, ныне противники, и украинцы

Григорий Карасинпредседатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Обсуждать место, не обсуждая и не задумываясь над существом позиций, опрометчиво. Это пустая трата времени. Поэтому важно определиться с намерениями по проведению серьезных переговоров. Место, я думаю, можно будет подобрать. Для этого очень много стран третьего мира», — высказался Карасин.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве сообщил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Дипломат добавил, что Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран и США подписали меморандум по прекращению войны. Сразу после этого они обменялись угрозами

    Значение одного события для политической карьеры Нетаньяху описали

    В Германии припомнили резонансные слова Каллас о России

    Названы условия нового раунда переговоров России и США по Украине

    В России ответили на вопрос о возможном месте проведения переговоров по Украине

    Диспетчер службы спасения рассказала о самых смешных звонках

    Суд вынес приговор москвичке за скучавшего наедине с собой сына

    В России высказались о возобновлении переговоров по Украине

    Ушедший из России производитель объявил одновременно пять отзывов машин

    Украинскую рекламу вооружений назвали шабашем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok