В России ответили на вопрос о возможном месте проведения переговоров по Украине

Карасин: Прежде чем определяться с местом для переговоров, надо понять, хочет ли их Киев

Прежде чем определяться с местом проведения переговоров по Украине, надо понять, хотят ли их на Западе и в Киеве, заметил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Я считаю, что прежде чем определяться с местом проведения, надо понять, хотят ли действительно серьезных переговоров наши западные бывшие партнеры, ныне противники, и украинцы Григорий Карасин председатель комитета Совета Федерации по международным делам

«Обсуждать место, не обсуждая и не задумываясь над существом позиций, опрометчиво. Это пустая трата времени. Поэтому важно определиться с намерениями по проведению серьезных переговоров. Место, я думаю, можно будет подобрать. Для этого очень много стран третьего мира», — высказался Карасин.

Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве сообщил, что Турция готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Дипломат добавил, что Анкара рассчитывает вернуть стороны за переговорный стол.

