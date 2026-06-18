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14:45, 18 июня 2026Наука и техника

В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

Ревнивцев: Реактивный беспилотник «Бандероль» разгоняется до 620–650 км/ч
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Взрыв в Киеве. Архивное фото

Взрыв в Киеве. Архивное фото. Фото: Gleb Garanich / Reuters

В зоне специальной военной операции (СВО) появился новый реактивный беспилотник, получивший неофициальное название «Бандероль», — это гибрид дрона и крылатой ракеты. О новом оружии рассказал обозреватель «Царьграда» Андрей Ревнивцев.

По его словам, «Бандероль» представляет собой пятиметровый снаряд, предназначенный к запуску сериями. Его боевая часть весит около центнера, что не мешает беспилотнику разгоняться до 620-650 километров часть и сохранять удивительную маневренность.

Эти свойства делают «Бандероль» почти неуловимой для перехвата, что качественно отличает беспилотник от стандартных крылатых ракет вроде Х-101 или 3М-14. Ревнивцев заметил, что если Киев успел частично адаптироваться к угрозе от «Гераней», то с новыми беспилотниками ему придется нелегко.

Он выразил уверенность, что новое вооружение еще больше истощит противника и его запасы ракет для отражения ударов, что в итоге обернется для Киева необходимостью как можно скорее достичь мирного урегулирования конфликта.

Ранее в России придумали сверхдешевый беспилотник. Стоимость нового дрона за счет применения аддитивных технологий и ИИ оказалась в три раза меньше, чем у аналогов.

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