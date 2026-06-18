В России сообщили о попытках Украины дестабилизировать обстановку на границе с Белоруссией

ТАСС: Украина пытается дестабилизировать обстановку на границе с Белоруссией

Украинские националисты продолжают попытки дестабилизации обстановки на границе с Белоруссией. Об этом рассказал ТАСС источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства напомнил о заявлении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского об усилении обороны государственной границы на северном направлении за счет новых подразделений БПЛА. Кроме того, по словам источника, подконтрольные Киеву политтехнологи и блогеры начали угрожать президенту Белоруссии Александру Луукашенко войной или государственным переворотом.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Все пострадавшие были госпитализированы.