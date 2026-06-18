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19:32, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались об отношениях с НАТО после заявления Рютте о трансформации блока

Депутат Колесник: В ближайшее время перспектив смягчения отношений с НАТО не предвидится
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В ближайшее время перспектив смягчения отношений России и НАТО не предвидится, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на заявление генсека блока Марка Рютте о крупнейшей трансформации в истории.

«Дело в том, что с НАТО у нас хороших отношений не было никогда. Когда-то были получше, когда-то похуже. Но НАТО изначально было направлено против Советского Союза, потом против России. В принципе, ничего не изменилось», — напомнил Колесник.

По словам депутата, входящие в НАТО страны, помимо США, ослабеют в экономическом плане после трансформации блока.

«Потому что больше придется тратить, ведь основная часть средств сегодня идет от США. Придется им теперь за это платить, делать вооружение. Не всегда это вооружение будет на рынке внешнем востребовано, чтобы хоть как-то окупить затраты», — объяснил он.

Это враждебный России блок. Ничто на это не повлияет, по крайней мере, не при этом руководстве НАТО и ЕС. Я думаю, что в ближайшее время перспектив смягчения отношений не предвидится

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Марк Рютте в ответ на высказывание министра обороны США Пита Хегсета о намерении Вашингтона вывести войска из Европы заявил, что НАТО ждет крупнейшая трансформация и начало новой эпохи в истории альянса.

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