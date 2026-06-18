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16:07, 18 июня 2026Россия

В российском городе подростки распылили газовый баллончик в автобусе с людьми

В Екатеринбурге подростки распылили газовый баллончик в автобусе с людьми
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Yevhen Prozhyrko / Shutterstock / Fotodom

В Екатеринбурге подростки распылили газовый баллончик в автобусе с людьми. Об инциденте сообщает E1.RU.

Инцидент произошел в автобусе, следовавшем по маршруту №42 в Академическом районе российского города.

Со слов очевидцев, двое подростков зашли в автобус, где сидели дети и взрослые пассажиры, и распылили перцовый баллончик.

По данным издания, пассажиры начали кашлять и задыхаться, им пришлось экстренно покинуть транспортное средство. Водитель смог вернуться на маршрут только после проветривания.

«Все начали задыхаться от запаха, кашлять и закрывать глаза. Водитель ничего не понял, пока не закричали пассажиры», — рассказала одна из пассажирок.

Ранее во Владивостоке пять детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе №63. Девочку, страдающую астмой, госпитализировали, остальных детей осмотрели врачи.

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