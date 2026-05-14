В российской школе пять детей пострадали из-за распыления перцового баллончика

Во Владивостоке пять детей пострадали из-за распыления перцового баллончика в школе № 63. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

В российском учебном заведении с углубленным изучением китайского языка один из учеников распылил перцовый баллончик. У пятерых детей ухудшилось состояние — им вызвали скорую помощь.

Девочку, страдающую астмой, госпитализировали, остальных детей осмотрели врачи. Позже школьников передали родителям.

До этого стало известно, что в Уфе подростки напали с битой и перцовым баллончиком на семью. В женщину и ее супруга распылили газовый баллончик. Дочь ударили битой. Еще одному мужчине досталось бутылкой. Хулиганы были пойманы.

Еще раньше в Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом.