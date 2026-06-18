В российском регионе построят курорт с вечной зимой и бесконечным летом

АТОР: В Тюмени построят спортивно-оздоровительный термальный курорт «Жемчужина Сибири»

В Тюмени к 2035 году построят спортивно-оздоровительный термальный курорт «Жемчужина Сибири» с «вечной зимой» и «бесконечным летом». Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что территория нового курорта будет занимать 236 гектаров, а общий объем инвестиций в проект составит более 89,6 миллиарда рублей. Планируется, что там появятся круглогодичный лыжный тоннель, большой термальный центр с природной минеральной водой, спа-комплексы, отели, апартаменты и иммерсивный аквариум, посвященный древнему морю, которое когда-то находилось на территории этого российского региона.

По данным источника, на территории «Жемчужины Сибири» обустроят более 12 объектов размещения разного уровня примерно на три тысячи номеров. Новый курорт не будет исключительно люксовым — его сделают доступным для широкой аудитории.

Ранее российская тревел-блогерша побывала на термальных курортах Тюмени и описала их фразой «круче, чем в Европе». По ее словам, содержание катионов натрия в тюменских водах почти вдвое выше, чем в раскрученных Карловых Варах.

