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13:26, 18 июня 2026Ценности

В сети обсудили фото постаревшего Романа Абрамовича

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В сети обсудили изменения во внешности российского миллиардера Романа Абрамовича. На бизнесмена обратил внимание автор Telegram-канала «Героиня Татлера».

На размещенном кадре 59-летний бизнесмен запечатлен сидящим за столом в голубой рубашке и синем пиджаке. Предприниматель также надел очки.

«Ой, чет постарел», — гласит описание к снимку. С мнением автора согласились и многочисленные подписчики, поставившие соответствующие реакции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о роли Абрамовича в переговорах с Россией. По его мнению, миллиардер может стать посредником между Москвой и Киевом.

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