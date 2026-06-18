В сети обсудили фото постаревшего Романа Абрамовича

В сети обсудили изменения во внешности российского миллиардера Романа Абрамовича. На бизнесмена обратил внимание автор Telegram-канала «Героиня Татлера».

На размещенном кадре 59-летний бизнесмен запечатлен сидящим за столом в голубой рубашке и синем пиджаке. Предприниматель также надел очки.

«Ой, чет постарел», — гласит описание к снимку. С мнением автора согласились и многочисленные подписчики, поставившие соответствующие реакции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о роли Абрамовича в переговорах с Россией. По его мнению, миллиардер может стать посредником между Москвой и Киевом.