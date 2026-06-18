В сети восхитились фигурой полуголого 54-летнего Рики Мартина

Пуэрто-риканский поп-музыкант Рики Мартин поделился снимками в откровенном образе и восхитил поклонников. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летний исполнитель опубликовал фото, на котором он позирует полуголым перед зеркалом.

Подписчики оценили фигуру знаменитости в комментариях под публикацией. «Любовь всей моей жизни», «Самый красивый в мире», «Красавчик», «Шикарная фигура», — высказывались многочисленные фанаты.

Ранее сообщалось, что Рики Мартин оконфузился перед выходом на сцену. Тогда знаменитость признался, что перед выступлением на MTV VMA 2025 на поясе его брюк появилась дырка. Певец разместил снимок, на котором он, держа в руках нитку с иголкой, зашивает штаны.