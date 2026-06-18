Аналитик Биб: Украина с помощью провокаций пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией

Киев пытается вовлечь Североатлантический альянс в прямой конфликт с Россией. Об этом сообщил экс-директор ЦРУ по анализу РФ Джордж Биб в эфире YouTube-канала.

«Мы находимся в условиях, когда украинцы всерьез хотели бы, чтобы НАТО втянулась в конфликт с Россией. (...) Cамый выгодный для Украины вариант — это если силы НАТО вступят в прямое столкновение с Россией. Поэтому они хотели бы спровоцировать какой-то инцидент», — заявил эксперт.

При этом он выразил беспокойство по поводу того, что Киев в своем стремлении может переступить опасную черту. «Проблема в том, что со временем провокации становятся все опаснее. (...) Поэтому США крайне важно повысить дипломатические усилия, чтобы добиться завершения этого конфликта», — резюмировал Биб.

Ранее стало известно, что заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО Алексуса Гринкевича об отсутствии намерений России атаковать альянс ослабило риторику об угрозе со стороны Москвы. Отмечается, что резкая смена в политической стратегии может быть связана со стремлением Европы возобновить диалог с Россией.