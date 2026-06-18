Военкор раскрыл цель удара армии России «Искандером» в Днепропетровской области

Коц: ВС России нанесли удар «Искандером» по объекту ВПК Украины в Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар баллистическими ракетами «Искандер» по Днепропетровской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Сегодня около 11:00 ВС РФ нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер" по объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) в Днепропетровске. Поражен цех по сборке БПЛА на территории Днепропетровского металлургического завода», — рассказал военкор.

Уточняется, что после прилета над промзоной образовались столбы дыма. Украинские СМИ сообщили о двух ракетах.

В ночь на 18 июня Киев подвергся ударам оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». По объектам в украинской столице было выпущено минимум четыре ракеты. После ударов там начались пожары.