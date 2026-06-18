Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:51, 18 июня 2026Бывший СССР

Военкор раскрыл цель удара армии России «Искандером» в Днепропетровской области

Коц: ВС России нанесли удар «Искандером» по объекту ВПК Украины в Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар баллистическими ракетами «Искандер» по Днепропетровской области. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

«Сегодня около 11:00 ВС РФ нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер" по объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) в Днепропетровске. Поражен цех по сборке БПЛА на территории Днепропетровского металлургического завода», — рассказал военкор.

Уточняется, что после прилета над промзоной образовались столбы дыма. Украинские СМИ сообщили о двух ракетах.

В ночь на 18 июня Киев подвергся ударам оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М». По объектам в украинской столице было выпущено минимум четыре ракеты. После ударов там начались пожары.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    Впавшим в кому во время пластики пациентом в Москве оказался 76-летний мужчина

    Российский генерал призвал усилить наступление в зоне СВО на фоне атак на Москву

    Сценаристу сериала «Счастливы вместе» огласили приговор за 50 ударов ножом

    Собчак причислила себя к милфам и обратилась к Диброву с просьбой

    Получившая травму Бузова потребует компенсацию от укладчиков плитки

    В Кремле высказались об успехах России и США по урегулированию конфликта на Украине

    В Совфеде высказались о судьбе Зеленского после крупнейшей за два года атаки на Москву

    Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

    Российский фондовый рынок ускорил снижение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok