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13:28, 18 июня 2026Культура

Выступившая в инвалидной коляске Бузова рассказала о своем состоянии

Певица Ольга Бузова призналась, что ей тяжело далось первое выступление после травмы
Ольга Коровина

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о первом выступлении после травмы ноги и операции. Ее слова приводит Telegram-канал Super.

«Мои хорошие, я не хочу строить из себя амазонку. Если честно, было очень тяжело», — призналась артистка.

По словам Бузовой, подготовка к выходу на сцену в ее состоянии была долгой и непростой. Кроме того, артистке было морально сложно из-за невозможности встать во время концерта.

«В больнице как-то на это не обращаешь внимание, ибо других вариантов нет. Я либо в постели, либо еду в кресле», — отметила певица.

Бузова выступила в Государственном Кремлевском дворце спустя неделю после травмы ноги, на сцене она появилась в инвалидной коляске. О том, что певица получила серьезную травму, стало известно утром 12 июня. Артистка упала в душе и рассекла колено, после чего ей потребовалась операция.

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