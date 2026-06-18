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03:09, 18 июня 2026Из жизни

Женщина обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована

В США арестовали женщину, обменявшую приемную дочь на обезьяну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Syed Ahmad / Unsplash

В Соединенных Штатах Америки арестовали 70-летнюю Бренду Дойч, обменявшую приемную дочь на обезьяну. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что женщина отправила свою приемную дочь-подростка в другой штат без согласования с государственными службами. О случившемся стало известно лишь после того, как школьный округ начал выяснять причины длительного отсутствия девочки на занятиях.

Выяснилось, что ребенок несколько раз переходил от одних опекунов к другим и в итоге оказался в семье, которая не могла обеспечить ему надлежащий уход. Помимо этого, во время расследования также всплыли обвинения в жестоком обращении. Подросток рассказала, что в течение нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приемной матери.

Дополнительный резонанс делу придали показания одного из свидетелей, заявившего, что Дойч передала девочку в обмен на обезьяну. Теперь женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что пассажир спрятал в багаже тушу обезьяны, после чего его задержали в аэропорту США. Уточняется, что у него были видимые проблемы со здоровьем.

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