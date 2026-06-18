Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
03:00, 18 июня 2026Забота о себе

Женщина занялась сексом с тремя мужчинами и через полчаса испытала отвращение

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: sirtravelalot / Shutterstock / Fotodom

Секс-колумнистка Сидни Саммерс рассказала, как решила заняться сексом со своим бойфрендом Адамом и двумя его друзьями, однако прекратила эксперимент через полчаса. О своем опыте она рассказала в колонке для издания Metro.

По словам Саммерс, каждый из мужчин во время процесса думал только о себе, а не стремился к групповой работе. «Я почувствовала себя детской игрушкой, с которой неправильно играют. (...) Каждый двигался как попало», — пожаловалась секс-колумнистка.

Материалы по теме:
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания. Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
Мужчина перестал спать из-за семейного заболевания.Он знал, что скоро умрет. Но решил взять от жизни все и удивил врачей
28 октября 2023
«Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
«Секс — хороший способ забыть о болезни»История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя
30 декабря 2020

Она добавила, что решила прекратить эксперимент, когда один из мужчин совершил действие, причинившее ей боль. Саммерс прокричала стоп-слово, о котором они заранее договорились, и с отвращением ушла в ванную.

Когда секс-колумнистка вернулась, друзей ее бойфренда уже не было. «Я села рядом с Адамом и рассказала ему правду: это был самый ужасный секс в моей жизни и вряд ли у нас с ним будет лучше. Я согласна, это было жестоко, но это была правда. Мы расстались два месяца спустя, и я поклялась никогда больше не спать с тремя мужчинами одновременно», — добавила Саммерс.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

    В США раскрыли замысел Киева против России

    Пенсионер принудил жену заниматься сексом с другими мужчинами за деньги

    Трамп захотел наладить производство американских ракет в Европе

    Пламя охватило небоскреб в Дубае

    Женщина обменяла приемную дочь на обезьяну и была арестована

    Женщина занялась сексом с тремя мужчинами и через полчаса испытала отвращение

    В России высказались о продолжении переговоров с Украиной

    Трамп сообщил о подписании меморандума с Ираном

    По Киеву ударили «Искандеры»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok