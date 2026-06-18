Женщина занялась сексом с тремя мужчинами и через полчаса испытала отвращение

Секс-колумнистка Сидни Саммерс рассказала, как решила заняться сексом со своим бойфрендом Адамом и двумя его друзьями, однако прекратила эксперимент через полчаса. О своем опыте она рассказала в колонке для издания Metro.

По словам Саммерс, каждый из мужчин во время процесса думал только о себе, а не стремился к групповой работе. «Я почувствовала себя детской игрушкой, с которой неправильно играют. (...) Каждый двигался как попало», — пожаловалась секс-колумнистка.

Она добавила, что решила прекратить эксперимент, когда один из мужчин совершил действие, причинившее ей боль. Саммерс прокричала стоп-слово, о котором они заранее договорились, и с отвращением ушла в ванную.

Когда секс-колумнистка вернулась, друзей ее бойфренда уже не было. «Я села рядом с Адамом и рассказала ему правду: это был самый ужасный секс в моей жизни и вряд ли у нас с ним будет лучше. Я согласна, это было жестоко, но это была правда. Мы расстались два месяца спустя, и я поклялась никогда больше не спать с тремя мужчинами одновременно», — добавила Саммерс.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, как решила признаться новому партнеру в своем фетише и вскоре пожалела об этом. По словам женщины, два месяца назад она рассказала бойфренду, что ей нравится легкое подчинение, и попросила мужчину жестко комментировать свои действия во время секса.