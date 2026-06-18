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Из жизни
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09:09, 18 июня 2026Из жизни

Знаменитый «Человек-паук» сорвался в кратер вулкана

Йеменский Человек-паук сорвался в кратер потухшего вулкана и погиб
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Yemeni Civil Defense Authority / AP

В Йемене знаменитый скалолаз-экстремал попытался взобраться на стену вулканического кратера глубиной 120 метров и сорвался. Об этом сообщает Sky News.

30-летний Аль-Кака ибн Антар, известный под прозвищем «Йеменский Человек-паук», попытался взобраться без страховки на отвесную стену кратера Харадхат-Дамт, на дне которого находится горячее серное озеро. Новый трюк экстремала снимали на видео. На записи было видно, что в какой-то момент Антар повис на правой руке, а затем упал в кратер потухшего вулкана.

Из-за сложного скалистого рельефа спасателям понадобилось четыре часа, чтобы добраться до мужчины. Он лежал на выступе на глубине 30 метров. Помочь ему было уже невозможно. Антар прославился на родине горными восхождениями, во время которых зачастую не использовал альпинистское снаряжение.

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После случившегося йеменские власти призвали любителей походов в горы и экстремального спорта соблюдать технику безопасности и использовать страховочное снаряжение.

Ранее сообщалось, что житель Малайзии в костюме Человека-паука сорвался с крутого склона в Куала-Лумпуре во время неудачного пикника. Мужчина выжил после падения с высоты около 20 метров.

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