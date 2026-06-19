Арестованного за совращение школьницы врача заподозрили еще в одном эпизоде педофилии

В Петербурге арестованного за совращение школьницы заподозрили в новом эпизоде педофилии

В Санкт-Петербурге арестованного по делу о совращении 15-летней школьницы главу частной остеопатической клиники заподозрили еще в одном эпизоде педофилии. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.

По данным источника агентства, следствием установлена еще одна потерпевшая, в отношении которой могли быть совершены действия сексуального характера во время сеансов массажа.

Обвиняемый — сын советского и российского детского хирурга и доктора медицинских наук Владимира Андрианова. Он основал первую и единственную в России кафедру детской травматологии и ортопедии ЛенГИДУВа и заведовал ею. Его биография включена в книгу «50 выдающихся ученых последней четверти XX века».

По данным следствия, с декабря 2023 года по август 2024-го задержанный неоднократно приставал к юной пациентке в кабинете частной клиники на улице Победы. Обвиняемого на время расследования отправили в СИЗО.