Автора «За тебя калым отдам» экстренно госпитализировали

Автора «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова госпитализировали с кровотечением пищевода

Исполнителя хита «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно госпитализировали в клинику в Новосибирске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, Тхагалегова доставили в больницу сразу после прилета в город, где он должен был выступить в баре «Руки Вверх!» 13 июня. Известно, что у артиста открылось кровотечение пищевода, лечение займет около двух недель. Медики считают, что вернуться на сцену Мурат сможет не раньше июля.

Сейчас артисту предстоит процедура лигирования сосудов пищевода, чтобы предотвратить повторное кровотечение.

Ранее исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали прямо с концерта. 14 февраля Мурат выступал в одном из местных ресторанов Краснодара.