Культура
14:18, 18 февраля 2026Культура

Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали прямо с концерта

Мурата Тхагалегова увезли на скорой с концерта в Краснодаре из-за переутомления
Андрей Шеньшаков

Кадр: ZVUKM TV / Youtube

Исполнителя известной песни «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно доставили в одну из больниц прямо с концерта в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, 14 февраля Мурат выступал в одном из местных ресторанов, зал был переполнен, на часть мест даже продали несколько билетов, у входа образовалась давка. Выступление задержалось на несколько часов, а сам певец в итоге исполнил пять песен, после чего попросил дать ему перерыв и ушел со сцены.

Тхагалегову вызвали скорую помощь, после чего артиста госпитализировали «из-за резкого ухудшения состояния на фоне переутомления». Музыкант принес извинения перед своими поклонниками, которых подвел.

Ранее Анастасия Волочкова матом послала журналистов за слухи об операции в клинике для бездомных. Артистка подчеркнула, что живет в роскоши и может себе позволить лучшее.

