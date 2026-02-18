Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали прямо с концерта

Мурата Тхагалегова увезли на скорой с концерта в Краснодаре из-за переутомления

Исполнителя известной песни «За тебя калым отдам» Мурата Тхагалегова экстренно доставили в одну из больниц прямо с концерта в Краснодаре. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации источника, 14 февраля Мурат выступал в одном из местных ресторанов, зал был переполнен, на часть мест даже продали несколько билетов, у входа образовалась давка. Выступление задержалось на несколько часов, а сам певец в итоге исполнил пять песен, после чего попросил дать ему перерыв и ушел со сцены.

Тхагалегову вызвали скорую помощь, после чего артиста госпитализировали «из-за резкого ухудшения состояния на фоне переутомления». Музыкант принес извинения перед своими поклонниками, которых подвел.

