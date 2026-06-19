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14:11, 19 июня 2026Экономика

Банк России оценил напряженность на рынке труда

ЦБ: Российские компании понизили планы по индексации зарплат
Кирилл Луцюк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Напряженность на российском рынке труда стала снижаться медленнее, чем прежде. Об этом сообщил Банк России.

По его данным, в стране перестала уменьшаться доля предприятий, которые столкнулись с дефицитом кадров. В свою очередь, компании снижают планы по повышению заработной платы. Последние же, как уточнили в ЦБ, продолжают расти быстрее, нежели производительность труда.

По данным Росстата, в I квартале 2026 года средняя фактическая продолжительность рабочего дня в стране выросла на 1,7 процента и составила 7,66 часа.

В начале июня заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш призвал штрафовать российских работодателей, если выясняется, что зарплата, которую они обещают, оказывается ниже той, которую они согласны платить на самом деле.

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