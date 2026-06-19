Боец СВО с помощью «кошки» потушил огонь после атаки ВСУ на склад боеприпасов

Минобороны: Боец СВО потушил огонь после атаки ВСУ на склад боеприпасов и спас сослуживцев

Командир взвода 4-й гвардейской военной базы Амудин Вердиев потушил огонь после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на склад боеприпасов и спас сослуживцев в районе населенного пункта Каменское Запорожской области в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Его история опубликована в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

По словам бойца, ночью позиции российских военнослужащих, где находилась боевая бронированная техника и личный состав, атаковала «Баба-Яга». Вердиев одним из первых заметил возгорание на складе боеприпасов.

«Возле входа был цинк открытый, патроны там внутри. Загорелось, все начало взрываться. Я кинул туда "кошку", вытащил этот цинк и спас личный состав, боекомплект и оружие. Все нормально. Потушили огонь», — рассказал Вердиев.

Судя по всему, речь идет о тактической или саперной «кошке», которая представляет собой многолучевой стальной крюк, к которому крепится прочный шнур или трос.

Ранее сообщалось, как боец из Башкирии Сергей Акбулатов спас сослуживцев и технику из горящего леса на СВО. За этот поступок Акбулатова представили к государственной награде.