Российский боец спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне СВО

Боец из Башкирии Сергей Акбулатов спас сослуживцев и технику из горящего леса в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Его историю публикует Telegram-канал «Башкирский батальон».

По данным канала, в одном из боев сержант под плотным обстрелом противника корректировал огонь танка. После атаки украинского дрона в лесу начался пожар. Тогда Акбулатов, рискуя собой, начал вызволять людей и технику в более безопасное место.

За этот поступок Акбулатова представили к государственной награде.

Ранее сообщалось, что другой боец СВО, будучи раненым, под обстрелом украинских дронов прятал от Вооруженных сил Украины (ВСУ) технику, предназначенную для поддержки наступления российской армии в Купянске.