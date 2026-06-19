Дело Лерчек передали для рассмотрения другому судье

РИА: По делу Лерчек, которое приостановили до ее выздоровления, сменился судья

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали для рассмотрения другому судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

Материалы перешли от судьи Екатерины Кузьминой, которая приостановила дело до выздоровления блогерши от рака желудка четвертой стадии, к судье Джемалу Курбанову. При этом обращение прокуратуры с просьбой назначить ей повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу в суд пока не поступало.

О таком обращении прокуратуры стало известно в среду, 17 июня. Поводом послужил общественный резонанс после того, как Лерчек в день сеанса химиотерапии отправилась на тренировку в спортзал, где поднимала тяжести. Сторона блогерши от комментариев отказалась.