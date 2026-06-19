Дело Лерчек передали для рассмотрения другому судье

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали для рассмотрения другому судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении агентства.
Материалы перешли от судьи Екатерины Кузьминой, которая приостановила дело до выздоровления блогерши от рака желудка четвертой стадии, к судье Джемалу Курбанову. При этом обращение прокуратуры с просьбой назначить ей повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу в суд пока не поступало.
О таком обращении прокуратуры стало известно в среду, 17 июня. Поводом послужил общественный резонанс после того, как Лерчек в день сеанса химиотерапии отправилась на тренировку в спортзал, где поднимала тяжести. Сторона блогерши от комментариев отказалась.