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07:49, 19 июня 2026Силовые структуры

Дело Лерчек передали для рассмотрения другому судье

РИА: По делу Лерчек, которое приостановили до ее выздоровления, сменился судья
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Уголовное дело блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) передали для рассмотрения другому судье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы, которые имеются в распоряжении агентства.

Материалы перешли от судьи Екатерины Кузьминой, которая приостановила дело до выздоровления блогерши от рака желудка четвертой стадии, к судье Джемалу Курбанову. При этом обращение прокуратуры с просьбой назначить ей повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу в суд пока не поступало.

О таком обращении прокуратуры стало известно в среду, 17 июня. Поводом послужил общественный резонанс после того, как Лерчек в день сеанса химиотерапии отправилась на тренировку в спортзал, где поднимала тяжести. Сторона блогерши от комментариев отказалась.

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